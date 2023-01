BBB23: Lexa reclama de tratamento recebido por Guimê

"Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei a agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei pano", afirmou a cantora.

Após ataques a MC Guimê, a cantora disse que daria um tempo do programa. Mas logo voltou a opinar sobre a participação do marido.

