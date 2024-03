BBB 24: Pitel conquista Poder Falso e Alane se apavora: 'Será que foi por votação popular?'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma mala com cadeado e um colar roxo agitaram a tarde desta quarta-feira (13) no BBB 24. Após a gravação da dinâmica do invasor dentro da casa, os brothers e sisters começaram a procurar por objetos ou algo que indicassem a presença de quem esteve por lá e Fernanda e Pitel encontraram o "Poder Falso". A alagoana levou a melhor no par o ímpar e ficou com o trunfo.

Apesar de suspeitar que o colar roxo não passa de uma trolagem da produção, Pitel decidiu enganar os outros participantes alegando que teria sido chamada na despensa para receber a caixinha. Tudo combinado com a sua aliada no quarto Gnomo

"Você ganhou um colar? Como?", questionou Raquele. "Não sei. Botou Giovanna Pitel atenção e na despensa tinha uma caixa. 'Você só pode falar no domingo'", contou a assistente social. "Falaram com você a voz?", perguntou a doceira. "Não, tinha só uma caixinha", explicou a alagoana.

Em conversa no quarto Fadas, Alane disse ter ficado assustada com a possibilidade do poder ter sido escolhido em votação popular: "Será?" Ela ainda levantou a possibilidade de uma escolha feita pelas duas que foram chamadas para o último Sincerão. "Se for isso e o público escolheu entre eu e a Pitel, se eu for para o Paredão com a Pitel, eu saio".

Alane disse ainda estar "apavorada" com o colar e que só ficará tranquila no domingo, ao saber o que o poder significa. Beatriz e Matteus cogitaram outras hipóteses diferentes, como o colar ser uma extensão do Poder Curinga da última semana -- com o qual Lucas imunizou Pitel.

O Poder é Falso é uma pegadinha da direção do programa. "Eles [invasores] vão deixar de presente para eles. Uma malinha, com um cadeado, e quem abrir vai ganhar um poder: o 'Poder do Falso'. E sabe o que quer dizer esse Poder do Falso? Nada, é falso", explicou Boninho nas redes sociais.