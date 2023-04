BBB 23: Larissa discute com Bruna e acusa de querer 'fazer cena' para rivais

Amanda apontou que ela nunca gritou com ninguém e Bruna concordou que a médica era a única ali no quarto que não se exaltava. Mas, Larissa não ficou quieta e explodiu,"Ninguém está gritando contigo, Bruna. Fica fazendo cena na frente deles, pelo amor de Deus."

Já no Quarto do Deserto, Larissa e Amanda reclamaram de Bruna, gerando uma briga entre a professora e a atriz. Bruna tentou explicar seu ponto de vista, porém acabou levantando seu tom de voz por estar exaltada e Larissa pediu que ela falasse mais baixo. "Começa falando baixo!", exclamou a sister. "E dai? Eu não estava falando baixo?", questionou Bruna. "Estou falando aqui, começa falando baixo e não desse jeito", repetiu Larissa.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O tempo fechou no Quarto Deserto nesta sexta-feira (7), no BBB 23. Larissa Santos e Bruna Griphao discutiram após as compras da Xepa. A confusão começou depois que a atriz revelou uma das estratégias do quarteto formado por ela, a professora de Educação Física, Aline Wirley e Amanda Meirelles para os rivais. A sister expôs que uma delas daria menos estalecas para comprar o Poder Curinga.

