BBB 23: Key Alves é elogiada por equipe de La Casa de Los Famosos: 'Ser de luz'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Key Alves parece ter agradado a Telemundo durante sua passagem pelo reality La Casa de Los Famosos, versão com celebridades latinas do Big Brother. A brasileira esteve no programa participando de um intercâmbio com o BBB 23 (Globo).

"Key já está voltando ao Brasil", diz uma nota da equipe do programa publicada nas redes sociais. "Adoramos esses dias com você. Key trouxe muita alegria e amor para esta casa, realmente entusiasmou os participantes, nos apegamos muito a ela. Obrigado por tudo, você é um ser de luz. Você sempre será bem-vinda, Key Alves."

A passagem de Key pelo programa foi marcada por suas tentativas de se comunicar com os colegas, já que ela não fala espanhol, enquanto eles não falavam português. O "portunhol" reinou em diversos momentos, ajudados por algumas expressões em inglês.

Ela também evitou falar sobre política com os colegas, que chegaram a questioná-la sobre como estava o Brasil com o novo governo Lula. Apontada nas redes sociais como eleitora do ex-presidente Jair Bolsonaro, a jogadora de vôlei disparou: "Me desculpa, mas eu não quero falar sobre isso". "No Brasil, as pessoas não suportam falar sobre isso. Qualquer coisinha, acabam com você", afirmou.

Enquanto Key foi enviada pelo BBB 23 ao La Casa de Los Famosos, a influenciadora mexicana Dania Mendez veio para a atração brasileira. Sua breve passagem pela casa foi marcada pelas importunações sexuais que culminaram na expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê. Ambos estão sendo investigados em um inquérito da Polícia Civil do Rio.