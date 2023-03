BBB 23: Fãs de Arthur Aguiar fazem mutirão contra Sarah Aline por causa de post antigo

Em fevereiro, fãs de Juliette fizeram a diferença durante um dos paredões do BBB 23. Ao criticar a pernambucana, Paula foi alvo de votos e deixou a casa. Os chamados cactos, admiradores da vencedora do BBB 21, assumiram que realizaram um mutirão.

"Um estímulo contra ela. Ninguém mexe com a padaria", disse um usuário. "Mexeu com quem não devia, sou cria da padaria e isso não ficará assim", publicou outro.

"Arthur começou a falar e eu desliguei a minha TV, ninguém merece", diz o post de Sarah Aline, compartilhado originalmente no dia 16 de março de 2021. Apesar da sister estar se referindo a Arthur Picoli, participante do BBB 21, os fãs de Aguiar tomaram a crítica como sendo direcionada ao ator e prometeram votar pela saída dela.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força dos fã-clubes pode interferir em mais uma Paredão do BBB 23. Nas últimas horas, os admiradores de Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22, recuperaram um antigo post de Sarah Aline e prometeram se vingar em votação. A psicóloga enfrenta a berlinda desta semana, contra Domitila e Key Alves, em resultado que será anunciado nesta terça-feira (7).

