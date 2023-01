BBB 23 estreou com Resistência; confira as disputas mais longas do programa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "BBB 23" estreou na noite desta segunda (16) com uma surpresa para os participantes: uma prova de resistência disputada entre duplas. O time vitorioso ganha imunidade nesta semana.

A prova pode durar até cerca de 24 horas, tendo fim com um "mata-mata" durante a edição desta terça (17) do programa, conforme anunciado por Boninho, diretor do programa.Em edições anteriores do reality show, porém, as disputas já chegaram a durar por quase dois dias inteiros.

CONFIRA O TOP DAS PROVAS MAIS LONGAS DO BBB

1º lugar

A prova de resistência mais duradoura da história do "Big Brother Brasil" aconteceu no "BBB 18". Ana Clara e Kaysar permaneceram em uma disputa por um carro e imunidade por 42 horas e 58 minutos. Na dinâmica, os brothers precisavam ficar em pé em uma plataforma que girava, presos por um cinto de segurança. Cada um tinha três oportunidades para descansar por cinco minutos no interior do carro.

A prova, que não teve vencedor, foi encerrada para preservar a saúde dos participantes. Cada um ganhou um carro e, em consenso, a dupla decidiu que a imunidade ficaria com Ana Clara.

Gleici, Breno e Paula, que também participaram da prova, resistiram por mais de 24 horas.

2º lugar

No "BBB 12", Kelly e Jakeline passaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Kelly saiu vitoriosa após a desistência de Jakeline. A disputa valia uma imunidade e um carro zero.

3º lugar

Kaysar também figura no terceiro lugar das provas de resistência mais longas do reality show. Em disputa com Jessica, o sírio passou 29 horas e 48 minutos na última prova do líder do "BBB 18", que o levou até a final da edição.

A dinâmica exigia que os brothers, separados em grupos, entrassem nos carros e, a cada rodada, carregassem o carro com o conjunto de itens indicados em uma tela antes do tempo se esgotar e bater em um botão. Na rodada seguinte, eles precisavam descarregar o porta-malas e bater novamente no botão.

4º lugar

Thelma foi a vencedora do "BBB 20" e também conquistou seu espaço no ranking de provas mais longas da atração. A médica resistiu por 26 horas e 25 minutos na nona prova do líder da edição.

Na dinâmica, os brothers ficavam em um "carrossel" com plataformas, agarrados a um totem. O carrossel mudava a direção, a velocidade de rotação e a área de prova sofria alterações na luz e no vento. Mari Gonzalez foi a vice-campeã da prova e ganhou uma imunidade.

5º lugar

No "BBB 19" (TV Globo), Paula venceu três provas de resistência, e uma delas é a quinta mais longa do programa. A sister saiu vitoriosa em uma disputa pela liderança que durou 24 horas e 50 minutos. A última a desistir foi Gabriela.

Na dinâmica, os participantes encaravam jatos de água, lama, vento e ondas de calor enquanto estavam presos por uma pulseira a um carro.

6º lugar

Iran e Inês, do "BBB 6", passaram 24 horas e 30 minutos dançando sob o sol e a chuva e conquistaram uma liderança dupla. Ambos ficaram imunes e precisaram escolher juntos o indicado ao paredão.

7º lugar

Na oitava prova do líder do "BBB 22", Lucas, Natália e Paulo André se mantiveram firmes por 23 horas e 51 minutos. Os brothers passaram a prova toda girando em um carrossel na mesma posição: em pé, fantasiados de produtos e presos a uma barra. Eventualmente, o carrossel parava e os brothers poderiam levar, aleatoriamente, jatos de ar no rosto.

Como a prova durou quase 24 horas, ela foi interrompida pela produção e o líder foi decidido em um sorteio entre os competidores remanescentes. Lucas foi o vencedor.

8º lugar

Alberto Cowboy e Diego Alemão, no auge da rivalidade, disputaram uma prova de resistência no "BBB 7" que valia a liderança. Os dois foram os últimos a deixarem a uma prova que durou 21 horas e 30 minutos e exigia que os brothers ficassem em pé em uma gaiola, no gramado da casa.

Alemão desistiu, e Cowboy se tornou o líder. Com o poder, o brother indicou Fani, namorada de Diego, a um paredão duplo. Alemão foi indicado pela casa e, com isso, o casal foi "separado", já que Fani foi eliminada.

9º lugar

Assim como Kaysar, Paula, do "BBB 19", figura duas vezes na lista de provas mais longas do programa. Após resistir por 19 horas e 28 minutos de prova, a sister ficou imune ao superparedão, no qual todos os brothers (exceto ela) foram para a berlinda, e o menos votado pelo público para permanecer na casa foi eliminado.

Na dinâmica, os participantes precisavam pegar um cubo e entrar no carro com as cores indicadas no painel antes do fim do tempo previsto no cronômetro. Era preciso ficar dentro do veículo com o item até o próximo sinal. Depois, era preciso devolver o cubo ao recipiente com a cor correspondente. A última a deixar a prova foi Carol Peixinho, que se confundiu e depositou o cubo em um recipiente de cor diferente da indicada.

10º lugar

No "BBB 17", Emilly e Rômulo foram os últimos a deixar uma prova de resistência que valia a liderança. A disputa durou mais de 19 horas e, nela, os brothers ficavam espremidos entre paredes de pedra. Rômulo desistiu, e Emilly, que também foi a campeã da edição, se tornou líder.