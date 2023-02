Bate-boca, ciúme de amiga e roubo de pão precedem Jogo da Discórdia

Bruna Griphao desabafou com vários brothers sobre sua amizade com Larissa. Ela afirmou estar "sobrando" depois da amiga formar casal com Fred, mas diz que não sente ciúmes, "porque não quer pegar" a sister.

A estadia na Xepa está estremecendo ainda mais as relações do Quarto Deserto.

Enquanto a casa cozinhava o almoço, Larissa e Cristian tretaram sobre um emoji do Queridômetro. A sister revoltou-se por ter recebido uma "cobra" do rapaz, e quis saber o motivo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Jogo da Discórdia da noite desta segunda-feira (6) no BBB 23 (Globo) promete. O dia começou com Queridômetro movimentado e discussões entre rivais e aliados.

