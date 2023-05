Base do Ibama é alvo de novo atentado em terra Yanomami

"Em meio a chuva torrencial, criminosos armados avançaram em quatro barcos e cortaram o cabo de aço estendido entre as margens do rio, que impedia a passagem em direção aos garimpos. Houve troca de tiros com agentes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) que faziam a segurança na aldeia Palimiú, onde a base federal está instalada. Nenhum policial ficou ferido", diz trecho da nota divulgada pelo órgão.

A base do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) foi alvo de um novo atentado, na madrugada desta segunda-feira (15), na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

