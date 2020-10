Barroso suspende decisão que afasta Chico Rodrigues do cargo de senador

Quase uma semana depois de suspender o mandato do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a medida após o parlamentar ter pedido licença do cargo por 121 dias nesta terça-feira (20).



Para o magistrado, a decisão do senador permite que o julgamento do caso pelo STF, marcado para amanhã (21), seja cancelado. A palavra final, no entanto, cabe ao presidente da Corte, Luiz Fux.



Ao enviar o pedido de afastamento ao presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), Rodrigues estendeu o período de licença de 90 para 121 dias. Com o novo prazo, quem assume a vaga do senador é o suplente - no caso, o filho dele, Pedro Arthur Rodrigues.

O senador é suspeito de participar de um esquema de desvio de recursos para o combate à Covid-19 em Roraima. Durante busca e apreensão realizada na casa dele semana passada, a Polícia Federal encontrou R$ 33 mil em dinheiro. Rodrigues tentou esconder parte do dinheiro dentro da cueca.