Barco com 12 pessoas naufraga em SC durante passagem de ciclone extratropical

A Defesa Civil emitiu um comunicado por conta dos ventos fortes e do mar agitado com ondas podem chegar aos 3,5 metros na costa.

Uma embarcação pesqueira com pelo menos 12 tripulantes naufragou na noite dessa sexta-feira (16)no mar na costa da cidade de Garopaba, em Santa Catarina. As buscas foram iniciadas ainda na noite de ontem e até então ninguém havia sido resgatado.

