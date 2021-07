Banco Pan, fundado por Sílvio Santos, lidera Ranking de Reclamações; veja lista

O Banco Pan, fundado por Silvio Santos e hoje sob controle do BTG Pactual, lidera a lista do Ranking de Reclamações, divulgado, recentemente, pelo Banco Central do Brasil (BCB). A classificação leva em conta um índice que mede prazo e qualidade das respostas apresentadas às reclamações registradas junto às instituições financeiras.

De acordo com o Banco Central, o Banco Pan, com 245,28 pontos, lidera absoluto sobre o segundo colocado, o mineiro Banco Inter, com 129,26. A seguir, vêm a CEF com 36,20, o Santander com 31,38 e o Bradesco com 22,78. Veja a lista completa.

No primeiro trimestre de 2021, ocorreram 6.798 reclamações sobre oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada.

No mesmo período, foram 3.226 irregularidades relativas à integridade, segurança ou legitimidade dos serviços relacionados a operações de crédito e 2.248 irregularidades relativas a operações e serviços disponibilizados em internet banking.

Segundo Agência Brasil, Banco Pan diz que investe em pessoal e tecnologia para melhorar a satisfação dos clientes. Já a Caixa Econômica informou que “realiza ações contínuas de melhoria com o objetivo de garantir a satisfação de seus clientes e reduzir as reclamações”. O Santander fala o mesmo, e o Bradesco garante ter investido em treinamento de trabalhadores.