Banco Pan confirma vazamento de dados de clientes

No final do ano passado, o banco tinha mais de 17,1 milhões de clientes. A instituição teve lucro líquido de R$775 milhões em 2021.

O Banco Pan confirmou o vazamento parcial de dados de cartões de seus clientes. De acordo com comunicado do banco, divulgado ontem (15), ocorreu cópia não autorizada de dados cadastrais, de limite disponível e saldo devedor, sem que tenham sido expostos dados completos de cartão, senhas ou qualquer dado que pudesse significar risco financeiro direto para os clientes.

