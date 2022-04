Banco Central libera última repescagem dos valores a receber

O Banco Central liberou neste sábado (16) a última repescagem da primeira fase do sistema Valores a Receber. A consulta pode ser feita por pessoas nascidas e empresas criadas a partir de 1984. Neste domingo, o sistema entrará em pausa e passará por reformulação, e as consultas serão retomadas apenas em 2 de maio, com novas fontes de recursos esquecidos incluídas.



O agendamento do saque pode ser feito até meia noite de hoje pelo site valoresareceber.bcb.gov.br, criado para consulta e agendamento de saldos residuais.



Após o pedido de saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência dos recursos. A expectativa é que pagamentos feitos por Pix ocorram mais rápido.



Após a primeira rodada de consultas no site Valores a Receber, iniciada em março, o Banco Central reabriu o calendário de agendamento porque as instituições financeiras atualizaram as informações e liberaram mais valores esquecidos pelos correntistas. Por isso, o Banco Central orienta a todos a repetir o procedimento, mesmo quem já resgatou valores esquecidos ou cuja consulta apontou valores inexistentes.