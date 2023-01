Banco Central emite alerta sobre golpes que mostram dinheiro a receber

Dessa forma, o golpista envia um link para ser clicado e supostamente o consumidor receberá os valores por pix. Porém, conforme o Banco Central, esses links, roubam as senhas do consumidor em redes sociais e pode instalar vírus e programas espiões no aparelho celular.

