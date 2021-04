Bancários da Caixa Econômica decretam greve em todo o Brasil hoje

Os funcionários também reivindicam a contratação dos aprovados no concurso de 2014 e a inclusão dos colaboradores no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19. Outro ponto apresentado pela categoria é a falta de proteção contra o vírus nas agências.

De acordo com o site Uol, a medida é um protesto contra ações do Governo como a venda de ações da estatal e o pagamento da PLR Social, que segundo o sindicato, não foi paga de forma integral

O Sindicato dos Bancários anunciou a paralisação de todos os serviços da Caixa Econômica nesta terça-feira (27). A decisão deve atingir todas as agências do país pelo período de 24h.

