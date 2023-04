Balão com 9 pessoas cai durante passeio e deixa mulher com politraumatismo

Com 9 passageiros a bordo, um balão caiu na manhã deste sábado (15) entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Uma mulher sofreu politraumatismo e foi socorrida com quadro estável.

Em comunicado à imprensa, o Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico do Sul de Santa Catarina (Sarasul) informou que o balão decolou de Praia Grande (SC) "e sofreu uma queda na divisa com o Rio Grande do Sul".

O acidente deve ser investigado.