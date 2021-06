Aziz repreende fala de Yamaguchi sobre vacina: 'não acreditem nela'

“A doutora Nise com essa voz calma, ela é convincente. Porque quem grita não consegue convencer ninguém. Quem fala baixo, com a voz bastante calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo no momento, eu peço que desconsidere essas questões que ela disse aqui em relação à vacina (...) O brasileiro precisa de duas (doses da vacina). A vacina salva”, ressaltou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.