Avó é detida após esquecer criança de quatro anos dentro de carro

Uma criança de quatro anos foi resgatada por pedestres após ser esquecida dentro de um carro em Cascavel, no oeste do Paraná, na noite de quarta-feira (23).

Segundo um site de notícias do Globo, o Conselho Tutelar informou que o menino ficou cerca de 40 minutos preso no veículo. Pessoas que passavam pelo local perceberam a presença da criança no carro e quebraram a janela para retirá-lo.

Ainda segundo o conselho, a avó teria esquecido a criança no veículo quando foi encontrar conhecidos no centro da cidade. O carro estava estacionado em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida na região.

Aos conselheiros, a avó disse que o menino é geralmente quieto e estava dormindo. A mãe da criança levou uma advertência e deverá se apresentar no Conselho Tutelar em 4 de janeiro para fazer acompanhamento da família.

Ela e a avó também foram encaminhadas para a delegacia por abandono de incapaz.