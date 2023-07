Avó é atingida por árvore ao tentar salvar neto

Uma idosa, de 61 anos, ficou ferida após ser atingida por uma árvore ao tentar salvar o neto no município de Macieira, em Santa Catarina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu no sábado (22), enquanto a vítima estava auxiliando em um corte de madeira e, ao perceber que a árvore estava tombando em direção ao neto, que não teve a idade divulgada, se jogou para proteger-lo.

