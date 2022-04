Aviões da Gol e da Azul batem no Aeroporto de Viracopos, em São Paulo

O avião da Gol, que havia saído do Rio de Janeiro e estava com passageiros, atingiu acidentalmente a cauda da aeronave da Azul, que estava vazia e parada para pernoite. Ninguém se feriu e os passageiros que estavam no voo da Gol desembarcaram em segurança.

Avião da GOL colide com outro da Azul no Aeroporto de Viracopos pic.twitter.com/wXReqxvBeo

Dois aviões colidiram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, na noite desta sexta-feira (29). O acidente envolveu uma aeronave da Gol e outra da Azul que ficaram danificadas.

