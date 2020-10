Avião parte ao meio após colidir com vaca

Um acidente com um avião de pequeno porte aconteceu sexta-feira (17). O bateu contra uma vaca enquanto decolava no município de Jordão, no Acre.

De acordo com o Sistema Globo, o certificado de aeronavegabilidade está suspenso e a aeronave não tem autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. No acidente, o piloto e mais duas pessoas que estavam na aeronave não tiveram lesões graves.

“A pista estava livre, mas aí do nada apareceram os animais. O piloto levantou a frente do avião justamente para a gente não bater em todos, talvez o acidente teria sido ainda maior. Batemos no chão três vezes, rodamos e no terceiro impacto o avião partiu ao meio e só parou quando encostou em uma árvore. Eu estava na parte de trás e quebrou bem nos meus pés. Foi tudo muito rápido”, contou o passageiro.

Depois da queda, a aeronave ficou cerca de 15 metros do local do impacto com a vaca, que foi arremessada a uma distância de cinco metros e morreu.