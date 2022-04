Avião da Esquadrilha da Fumaça cai em SP e tripulantes se ejetam; vídeo

A FAB informou que os tripulantes conseguiram se ejetar com sucesso, estão bem e passam por avaliações médicas previstas para este tipo de situação. As causas do acidente ainda não foram descobertas e serão investigadas.

Um avião da Esquadrilha da Fumaça caiu ontem (27), em uma área da Academia da Força Aérea, no município de Pirassununga (SP). Os dois tripulantes a bordo saltaram da aeronave antes que atingisse o solo. Moradores da região conseguiram registrar uma nuvem de fumaça preta se formando logo acima do local da queda da aeronave.

