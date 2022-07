Avante lança candidatura de André Janones à Presidência da República

Em 2019, Janones respondeu no Conselho de Ética por supostas ofensas contra parlamentares nas redes sociais. O caso terminou arquivado. No ano passado competiu pela Presidência da Câmara, que foi vencida por Arthur Lira.

Janones ganhou notoriedade em 2018 com a divulgação de vídeos nas redes sociais a favor da greve dos caminhoneiros. Naquele ano conquistou o primeiro mandato na Câmara como terceiro deputado mais votado de Minas Gerais, com 178 mil votos.

O Avante oficializou neste sábado a candidatura de André Janones para disputar a Presidência da República em outubro. A convenção nacional do partido ocorreu no Minascentro, em Belo Horizonte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.