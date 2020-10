Auxílio emergencial tem saque liberado nesta quinta; confira

Cerca de 5,4 milhões de pessoas poderão sacar novas parcelas do auxílio emergencial nesta quinta-feira (22). Além disso, os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 4, recebem a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 300, conforme informações do site R7. O pagamento para o esse grupo segue até o dia 30, para os que têm o NIS final 0.

Os saques e transferências podem ser feito nos caixas eletrônicos e lotéricas, utilizando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem.