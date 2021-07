Auxílio Emergencial: Caixa libera saques a nascidos em outubro

Os saques e transferências do auxílio emergencial estará liberado, pela Caixa Econômica Federal, a partir desta quinta-feira (15) aos nascidos em outubro. É a terceira parcela que será paga aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e que receberam a parcela em poupança social digital no dia 29 de junho.

De acordo com o G1, os pagamentos da quarta parcela do auxílio emergencial começam na próxima semana para o público do Bolsa Família.