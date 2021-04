Auxílio emergencial: Beneficiário poderá usar Pix para movimentar dinheiro

"Tal excepcionalidade se faz necessária visando a proteção dos usuários, uma vez que tais recursos não podem ser objeto de descontos ou de compensações que impliquem a redução do valor do auxílio", acrescentou a instituição.

Segundo o G1, atualmente, os beneficiários do auxílio emergencial não podem usar o PIX. De acordo com o BC, a partir de 30 de abril serão bloqueadas apenas transferências para contas de mesma titularidade.

