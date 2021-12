Auxílio Brasil: Governo volta atrás e cancela adicional que elevaria benefício de novembro a R$ 400

O Governo não pagará o adicional do Auxílio Brasil que eleva o benefício para R$ 400, conforme havia sido prometido em novembro quando os pagamentos de R$ 224,41 foram realizados. As informações são do Ministério da Cidadania. O valor pago às famílias em novembro, com reajuste de cerca de 18%, é referente ao que já era proposto pelo Bolsa Família. O Ministério da Cidadania informou no fim de outubro, que pagaria um complemento retroativo no valor que faltava para o benefício de novembro chegar a R$ 400. Este valor estava previsto para acontecer neste mês. "Pela legislação em vigor, não há previsão de pagamento retroativos desse benefício", afirmou a pasta em nota. Uma medida provisória publicada pelo governo no início de dezembro instaurou o chamado "Benefício Extraordinário", equivalente ao valor necessário para alcançar o benefício de R$ 400, levando o valor médio de até R$ 408,84 do Auxílio Brasil em dezembro.



O ministério explicou em nota que a medida provisória prevê o pagamento do Benefício Extraordinário em dezembro de 2021, e que está prevista a prorrogação do complemento entre janeiro e dezembro de 2022. Assim, não haveria previsão em lei para pagar retroativamente uma parcela de novembro.

