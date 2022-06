Autoridades investigam uma morte e outros 3 casos de urina preta no Pará

Autoridades pedem atenção redobrada para sintomas como fraqueza, dor muscular, dor de cabeça, dormência e urina escura, no período de 2 a 12 horas após o consumo do peixe.

Quatro casos suspeitos da doença de Haff, conhecida como doença da urina preta, estão sendo monitorados pela secretaria de saúde do Pará. Um dos pacientes, com outras comorbidades, morreu. Em 2021, o estado registrou 25 casos confirmados da doença.

