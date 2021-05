Autor de ataque à creche em Santa Catarina pode receber alta amanhã

O atentado, ocorrido na última terça-feira (4), deixou três bebês e duas mulheres mortas. As vítimas foram golpeadas com um tipo de facão.

O boletim detalha ainda, segundo o UOL, que o jovem 'apresenta melhora clínica satisfatória, aceitou dieta por via oral nos últimos dois dias, não está mais dependendo de suporte com oxigênio, retirado o dreno torácico e serão retirados drenos do abdômen, cervical e perna esquerda no dia de hoje'.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.