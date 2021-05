Autor de ataque à creche presta depoimento à polícia em Santa Catarina

De acordo com o UOL, o depoimento não foi divulgado para não atrapalhar as investigações. O jovem deve receber alta médica, nesta terça-feira (11).

Fabiano Kipper, 18 anos, prestou depoimento à polícia, nesta segunda-feira (10), no hospital, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Ele está internado após desferir vários golpes de faca contra o corpo, na tentativa de se matar, após a chacina em uma creche, no município catarinense Saudades. Kipper matou cinco pessoas durante o atentado.

