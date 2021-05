Autor de ataque à creche em Santa Catarina segue estável após deixar UTI

Segundo a Polícia Civil, antes do atentado, Fabiano vinha maltratando animais e não queria mais ir à escola onde cursava o ensino médio. A justiça decretou a prisão preventiva do suspeito.

Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, autor do atentado na creche Pró-Infância Aquarela, em Saudades (SC) deixou a UTI e está internado na enfermaria cirúrgica do Hospital Regional do Oeste, em Chapecó. O estado de saúde é estável.

