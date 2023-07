Aumento na produção deve deixar preço da carne mais barato para consumidor

Apesar do crescimento nas exportações, a disponibilidade de carnes no mercado doméstico deve se manter elevada em 20,44 milhões de toneladas, representando a segunda maior quantidade registrada na série histórica, conforme previsto pela Conab. Essa disponibilidade permitirá que os consumidores brasileiros tenham acesso à proteína animal em quantidade significativa durante o ano de 2023.

As carnes de aves também apresentam perspectiva positiva, com crescimento de 10,2% nas exportações, alcançando um volume de 5,12 milhões de toneladas, marcando um novo recorde.

As exportações de suínos devem ter uma alta estimada em 10,1%, atingindo 1,22 milhões de toneladas. Já as exportações de bovinos estão projetadas em 2,91 milhões de toneladas, com uma redução de 3,3% em relação ao ano anterior, impactado pelos embarques mais lentos no início de 2023.

Para os bovinos, a estimativa é de produção de cerca de 9 milhões de toneladas, com um aumento de 4,5%. Essa elevação já era esperada devido ao ciclo pecuário, que implica maior abate de fêmeas e, consequentemente, uma oferta mais ampla de carne no mercado.

O destaque do recorde está na produção de suínos, que deve alcançar 5,32 milhões de toneladas em 2023, registrando um crescimento de 2,7% em relação ao ano anterior, marcando o maior volume já registrado no país.

