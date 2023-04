Atos golpistas: Gonçalves Dias deixa a PF após prestar depoimento por quase 5 horas

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Gonçalves Dias, prestou depoimento por quase 5 horas nesta sexta-feira (21) à Polícia Federal (PF) em Brasília, em um inquérito que apura os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes, ocorridos em 8 de janeiro deste ano.

Gonçalves Dias chegou à sede da corporação por volta das 9h, entrou pela garagem e não deu declarações. A oitiva terminou por volta das 13h30. O depoimento foi determinado na quinta-feira(20) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator do caso e deu prazo de 48 horas para que o depoimento fosse realizado.

Em entrevista à TV Globo na quarta-feira (19), dia em que pediu demissão, Gonçalves Dias afirmou que estava no Palácio do Planalto para retirar os invasores golpistas. "Eu entrei no Palácio [do Planalto] depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do 3º e 4º piso, para que houvesse a prisão no 2º", disse. Gonçalves Dias afirma que sua imagem ao lado de manifestantes foi divulgada fora de contexto. "Fizeram um corte específico na produção, na produção dos vídeos que vocês olharam", disse.