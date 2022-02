Atleta passa por transplante de fígado após tomar remédio para emagrecer

A jovem fez exames e descobriu que estava com quadro grave de hepatite e inflamação no fígado. Após o transplante, os médicos constataram que a causa da inflamação era medicamentosa.

Ela contou que a uma amiga estava fazendo acompanhamento com um nutrólogo que havia lhe receitado um remédio manipulado. "Para ajudar a perder uma barriguinha que me incomodava, eu peguei a receita dela e manipulei esse remédio para mim. Tomei por cerca de 20 dias, não vi muito resultado e parei de tomar", revelou ao G1.

