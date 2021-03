Até abril, 77% das pessoas serão vacinadas no Brasil com a Coronavac

Ao todo, o Butantan tem um acordo com o governo para entregar 46 milhões de doses até fabril, segundo o instituto, e mais 54 milhões do segundo contrato, produtos a serem entregues até o fim de agosto. Parte dessa encomenda talvez possa ser antecipada para abril.

Até o início de abril, 77% dos vacinados do Brasil serão imunizados contra a Covid-19 com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. A previsão era de que o instituto entregaria 15 milhões de doses em março, desse total, apenas 3,8 milhões de doses serão entregues devido a uma falha na linha de produção e teste de vacinas, de acordo com a Folha de São Paulo, somente na segunda-feira será possível saber da capacidade de produzir e entregar mais doses.

