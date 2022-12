Ataque de hackers em sites de governo pede morte de Lula

Os sites do governo do Ceará foram alvos de um ataque hacker na manhã de hoje. Todas as páginas com domínio oficial do estado foram afetadas.

Ameaça a Lula. Os invasores fizeram uma alteração que fazia com que, após o acesso dos usuários, uma mensagem fosse exibida com um pedido de morte ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ataque ao sistema eleitoral. O texto ainda dizia que os votos de eleitores nordestinos deveriam ser anulados e que uma intervenção militar deveria ser implantada no Brasil.

"Pela anulação de votos de todo o povo do Nordeste! Voto de Nordestino não conta. Pela intervenção militar no país! Está na hora de cortar o mal comunista pela raiz! Morte à Lula! E a todos seus comparsas! Abraço a todos os cabeçudinhos do nosso Brasil."