Astrazeneca pede a Anvisa inclusão de 3º dose no esquema vacinal para adultos

A Astrazeneca pediu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta quarta-feira (17), a inclusão da 3º dose no esquema vacinal para seu imunizante.

"A solicitação da Astrazeneca prevê a vacinação homóloga, ou seja, aplicação de dose de reforço em pessoas que receberam as duas doses iniciais da mesma vacina da Astrazeneca há pelo menos 6 meses. A proposta envolve todas as faixas etárias atualmente incluídas na bula, ou seja, pessoas com 18 anos de idade ou mais", informou à Anvisa por meio de nota.

A mudança só será aprovada após análises dos estudos clínicos, que devem mostrar a "manutenção do perfil de segurança do produto e indicar a eficácia atingida com a dose adicional", disse a Agência sobre a solicitação.