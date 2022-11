Associação Médica Brasileira recomenda volta do uso de máscaras

No fim de semana, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde publicou nota técnica em que aponta aumento de 120% na média móvel de casos e de 28% na de óbitos entre a semana de 6 a 11 de novembro e a anterior. O órgão orienta o reforço de medidas como higiene frequente das mãos e o uso de máscaras faciais. E isolamento para casos suspeitos e confirmados de covid.

De acordo com o último boletim divulgado, a entidade defende o aumento das taxas de vacinação das doses de reforço e a garantia das vacinas para todas as crianças de 6 meses a 5 anos independentemente da presença de comorbidades.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.