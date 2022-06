Assalto a clientes em restaurante no Dias dos Namorados termina com tiroteio

Os assaltantes entraram no local e fizeram a limpa levando celulares e objetos dos clientes, segundo a TV Globo. Um policial percebeu a ação do bando e iniciaram a troca de tiros.

Um assalto a clientes de um restaurante japonês no Dia dos Namorados terminou com tiroteio. O caso ocorre no Jardins, área nobre de São Paulo.

