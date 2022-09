Assaltante é mordido por cachorro e pede para ser levado ao hospital pelos donos da casa

Um assaltante acabou sendo atacado por um cachorro e ainda pediu ajuda dos donos da casa para que o levassem para o hospital, para fazer curativos nas mordidas que levou do animal. O caso aconteceu em Teresina, Piauí.

O homem entrou no imóvel durante a madrugada, pela porta da frente, mas quando tentou saiu pela porta dos fundos, foi perseguido pelo cão da raça Husky Siberiano.

O dono da casa disse que entrou assustado na cozinha e se deparou com o homem falando, já com as mordidas na mão e perna, e pedindo para ser levado ao hospital.

“Tem um monte de gente querendo me matar aí, doido. Cachorro me mordeu, me leva pro hospital, doido. Tem um monte de gente atrás de mim e o cachorro me mordeu, me leva pro hospital. Tu é doido, doido. Olha, o cachorro me mordeu" , falou o assaltante para o dono da casa.

O dono da casa disse ainda, que expulsou o criminoso, que no mesmo dia, acabou levando um tiro após roubar um comércio.