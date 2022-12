Árvore gigante cai, esmaga caminhão e único sobrevivente faz relato emocionante; 4 pessoas morreram

O carpinteiro Emerson dos Santos Queiroz, de 35 anos, o único sobrevivente da tragédia onde uma árvore gigantesca caiu e esmagou um caminhão, contou fez uma relatou emocionante sobre o acidente que ocorreu na quarta-feira (7), na BR-156, no Amapá, e deixou quatros homens mortos.

A castanheira caiu em cima da cabine, e matou as três pessoas que estavam nela. Emerson estava na carroceria, com outra pessoa, que também morreu.

As vítimas que morreram são: Tamilton José Pacheco, 52 anos; Agnaldo dos Santos Araújo, 27 anos; Maia Rossio Almeida dos Reis, 53 anos; Mailson dos Santos Reis, 20 anos (filho de Maia).

Emerson contou ao G1 que com o impacto, ele foi arremessado uns 15 metros e desmaiou. Quando acordou, se deparou com os colegas mortos.

"Depois de um tempo eu levantei e imaginei que tivesse sido outro carro que tivesse batido no caminhão. Depois que vi o que tinha acontecido. O motorista ainda estava vivo e tentei ajudar junto com as pessoas que chegaram", detalhou.

Agentes do Corpo de Bombeiros cortaram a árvore para resgatar as vítimas, mas o motorista não resistiu aos ferimentos.

Emerson foi levado ao hospital de Laranjal do Jari onde recebeu atendimento. Ele se recupera no hotel onde fica hospedado no município.