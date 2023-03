Arturo Carmona, affair Dania Mendez no México, joga a culpa na sister em caso de por importunação sexual

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Se a saída do BBB 23 foi conturbada e inesperada, o retorno para o reality mexicano "La Casa de Los Famosos" não tão agradável assim para Dania Mendez. Assim que chegou ao confinamento, a hermana contou tudo sobre a polêmica que aconteceu no Brasil durante uma festa de gala em sua homenagem. Ela revelou detalhes da importunação sexual que sofreu e culminou com as expulsões de MC Guimê e Antônio Cara de Sapato.

Para surpresa de Dania, Arturo Carmona, com quem a mexicana se envolveu no programa, fez declarações machistas enquanto conversava reservadamente com ela. O ator criticou a participante e ainda jogou que ela teria dado abertura para os participantes: "Nada justifica, mas há coisas que levam à outra, mesmo que não seja sua intenção".

Assustada com o comentário do affair, Dania se defendeu: "Eu cheguei muito clara". O ator rebateu. "Nada justifica o que aconteceu, mas você cedeu. Você sentou nas pernas dele e uma coisa leva à outra", disparou. "Não me insinuei e você sabe quem eu sou", completou a sister.

Arturo, então, decidiu se afastar de Dania na festa, mas não escondeu ter ficado bastante irritado com as novidades externas trazidas pela mexicana. Em conversa com outro participante, ele deixou escapar que estava incomodado com os comentários dela sobre a participação no BBB 23 e até ameaçou desistir do programa caso a hermana continuasse falando do assunto nos próximos dias.