Arma do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, dispara acidentalmente em aeroporto

De acordo com Milton Ribeiro à PF, ele teria tentado manusear a arma dentro da pasta porque estava “com medo de expor sua arma de fogo publicamente no balcão”.

O caso aconteceu quando Ribeiro estava no balcão de atendimento da Latam. O ex-ministro foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal onde relatou em depoimento que o “despacho de arma de fogo” foi feito pela internet, e o disparo aconteceu após ele abrir a pasta de documento para pegar a arma para separá-la do carregador, dentro da própria pasta.

A arma do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente na tarde desta segunda-feira (25), dentro do aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília.

