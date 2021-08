Argentina prorroga fechamento da fronteira terrestre com o Brasil

No fim da semana passada, a entrada de estrangeiros que tenham vínculos familiares diretos com cidadãos argentinos voltou a ser permitida pela Secretaria Nacional de Migrações. Recomendações fornecidas pela autoridade nacional de saúde local devem ser seguidas por esse grupo de estrangeiros.

De acordo com decreto publicado no Diário Oficial da Argentina, na última sexta-feira, a medida visa diminuir o impacto de circulação das novas variantes do vírus SARS-CoV-2.

