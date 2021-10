Arcebispo manda recado ousado para Bolsonaro: 'Para ser pátria amada, não pode ser armada'

Orlando também falou sobre a pandemia e lamentou as mais de 600 mil vidas perdidas no país.

As palavras do arcebispo repercutiram na imprensa e também nas redes sociais com mensagens de apoio aos ideiais.

Com discurso objetivo, mas sem citar nomes, o religioso afirmou que devemos abraçar nossas autoridades para tentar construir um país melhor. E foi enfático em seu posicionamento contra a liberação do armamento para a população: “Para ser pátria amada, não pode ser pátria armada”.

Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, em São Paulo, não poupou críticas ao governo do presidente Bolsonaro, ao discursar na catedral na manhã desta terça-feira (12), dia da santa, que é padroeira do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.