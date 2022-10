Árbitro é agredido com voadora após marcar falta em jogo; vídeo

O árbitro Orielson do Carmo Silva, de 35 anos, foi agredido com uma voadora durante o jogo de um campeonato regional em São João do Manteninha, em Minas Gerais. O caso aconteceu no domingo (23), após o árbitro marcar uma falta, aos 25 minutos do segundo tempo.

Após marcar falta, árbitro é agredido com voadora em jogo em Minas Gerais pic.twitter.com/1tPYZE9mLW — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 26, 2022

As imagens mostram Oriensol dando cartão vermelho para o jogador Cevin, do Clube Esportivo e Educacional de Vila Nova, e em seguida o irmão dele, Bruno de Souza Aguiar, agredindo o juiz pelas costas.

O juiz foi socorrido pela equipe médica presente no local e foi encaminhado para o hospital. Orielson ficou com escoriações, inchaço e dores no rosto.

O árbitro registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia do município de Matena. O agressor foi detido e depois liberado.

Em nota, o clube lamentou pela agressão e pediu desculpas.