Aprovada urgência de projeto para produção de vacina por laboratório veterinário

Pelo menos três laboratórios estão envolvidos: Merck Sharp & Dohme, Ceva Saúde Animal e Ouro Fino. As empresas tentam um acordo, por exemplo, como o da chinesa Sinovac com o Butantan.

Com a estrutura pronta para a produção de imunizantes contra a febre aftosa, por exemplo, os laboratórios argumentam que é possível desenvolver as doses contra o coronavírus para uso humano.

O projeto, que já foi aprovado no Senado, partiu de uma sugestão da senadora Kátia Abreu (PP-TO), após ela receber ofício do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan) sobre o tema.

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, 2, por unanimidade, requerimento de urgência para apreciação do projeto que autoriza a produção de vacinas contra a covid-19 em laboratórios veterinários. O requerimento de urgência funciona como uma espécie de fura-fila da ordem de votações e permite que a proposta passe à frente e seja votada a qualquer tempo no plenário.

