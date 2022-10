App do Nubank passa por instabilidade nesta quarta-feira

O app do Nubank apresentou instabilidade nesta quarta-feira (5). Nas redes sociais, os clientes reclamam que não estão conseguindo realizar serviços do pix, pagamento de contas, visualizar extrato, entre outros.

O banco digital informou que ‘estão trabalhando para normalizar as operações de maneira rápida e eficiente possível’.

“A maior utilidade do twitter é saber se o problema é com você ou geral, agora mesmo depois de fazer de tudo, descobri que o app do Nubank ta fora do ar”, escreveu uma internauta.

“Alguém mais com problemas na #nubank??? Fui fazer um pix deu erro, agora a pessoa me avisa que recebeu o valor do pix!! E eu não consigo abrir minha conta para ver o valor que saiu!!”, relatou outra.