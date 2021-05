Após visita, vice-presidente da CPI pede teste de covid à Pazuello

De acordo com a CNN, Randolfe questiona se Pazuello teria se certificado de que não estava doente antes de receber o visitante e compôs um requerimento pedindo a apresentação do teste.

Isso porque Pazuello teve o depoimento adiado na Comissão por supostamente estar em isolamento após ter tido contato com pessoas com covid. Porém, o ex-ministro teria recebido ontem (6), a visita de Onyx Lorenzoni, ministro da secretaria geral do presidente.

