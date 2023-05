Após viralizar, socorrista do Samu que escorregou em cima de vítima de acidente se pronuncia

Socorrista do Samu se pronuncia após vídeo em que aparece caindo em vítima viralizar pic.twitter.com/fiVegIJm1P — Babilônia (@babiloniaam) May 20, 2023

O socorrista do Samu, Gustavo Rios, que escorreu e caiu em cima de uma vítima de acidente ao prestar socorro, se pronunciou após o vídeo que mostra o atendimento viralizar na internet. O caso aconteceu em Nova Gama, no Entorno do Distrito Federal.

Socorrista do SAMU escorrega e cai em cima da vítima após acidente pic.twitter.com/OsrtWaQOLz — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 19, 2023

A situação foi registrada nesta sexta-feira (19) quando o Samu realizava os primeiros-socorros de uma vítima após um acidente entre um carro e uma motocicleta. O condutor sofreu escoriações nas pernas e não estava em estado grave, entretanto, os socorristas o imobilizaram para levá-lo a um hospital.

Após o acidente, houve um derramamento de óleo na pista, deixando o local escorregadio, o que não foi percebido. Com isso, Gustavo iniciou uma manobra para socorrer a vítima, mas acabou escorregando e caindo em cima do homem que já estava imobilizado no chão.

As cenas viralizam na internet e nos comentários muitos defenderam o socorrista, mas outros não economizaram nas piadas. "Estamos montando o top 10 com as melhores piadinhas. Até agora quem tá no top são pessoas bem peculiares, são pessoas que não têm a mínima vivência no serviço, mas se sentem no direito de falar do colega", disse o socorrista.

Gustavo também esclareceu que o paciente não se feriu e até brincou com a situação. "Eu esclareço que isso foi um acidente, não machucou o paciente, ele não teve nenhuma lesão. Inclusive no caminho para a unidade de saúde a gente ainda brincou falando que se esse vídeo viralizasse a gente ia dividir os ganhos com o tiktok", disse.